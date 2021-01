Laurent DARMON

Mon évolution professionnelle constante m'a amené de la technique vers le méier de la banque, de la santé, et de la protection sociale . Avec 16 années dexpériences en AMOA/MOA et 4 en tant que développeur, et à côtoyer différents environnements techniques et fonctionnels par le biais d'applications métiers, il m'a été permis de collaborer à la vie d'un projet, d'une équipe, d'un métier.

La curiosité me pousse dans la recherche constante d'évoluer dans mon métier.



Mes compétences :

ALM-QC

Sql

Microsoft Visio

Business Objects

Toad

Support logiciel

Recette fonctionnelle

AMOA

MVS Mainframe

excel (macro)