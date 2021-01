Laurent DECOGNET

Carism pour Car information System a été crée en 2001.



Nous sommes des observateurs privilégiés des changements mondiaux, des nouveaux équilibres économiques, des nouvelles technologies, des changements de société et des nouveaux comportements.



Je suis associé à des personnes aux profils totalement différents du mien, un photographe spécialiste multimédia et un expert informaticien.

Un beau mélange des genres.



Notre palette d’activité.

La base Cart pour Carism Automotive Technical Record.

Elle décrit tous les véhicules du monde entier avec un dossier photo complet, des spécifications détaillées et une synthèse.

Elle est destinée aux constructeurs, équipementiers, bureau de style, société d’ingénierie, etc.



Le Logiciel Condor est un Système de Gestion de Données techniques permettant de décrire des systèmes complexes comme des automobiles, mais aussi des satellites, des lanceurs, etc.

Il nous a permis de nous diversifier dans le spatial pour notre plus grand plaisir.



Capitalisation des connaissances.

Nos compétences automobiles, notre passé de concepteur nous permettent d’aider les bureaux d’études à ne pas perdre le savoir si précieusement acquis.

Un travail réalisé avec et pour des experts passionnés et passionnants.



Analyses techniques automobile.



Mes compétences :

Analyse concurrence

Automobile

Information Technology

Gestion de projet

Capitalisation des connaissances