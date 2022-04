Dominique RAMPAZZO

Après 35 ans d’expérience industrielle, dont 25 ans dans l’automobile chez PSA Peugeot Citroën, j'ai créé I-COOPT Consulting, cabinet de conseil en coopérations et partenariats industriels.

Le partenariat est un moyen d’accélérer le business development et la rentabilité avec un minimum de capitaux.

Fort d’une expérience senior des partenariats en entreprise, je vous accompagne du montage du projet jusqu’à la mise en œuvre des contrats.

Je travaille au plus près ou dans vos équipes, le pragmatisme et la réactivité étant au service des objectifs de l’entreprise.

Le résultat attendu est de lancer des projets robustes sur la durée en préservant au mieux vos intérêts.



Mon offre s’adresse aux industries manufacturières (automobile, aéronautique, mécanique, ferroviaire, transports, énergie) souhaitant bénéficier d’une aide externe pour construire un partenariat ou d’un avis externe sur leur propre stratégie. Elle s’adresse aussi aux cabinets de conseil en stratégie recherchant une collaboration dans mon expertise pour leurs propres missions.



J’ai occupé des postes de management dans la R&D, la direction de programmes et de projets, les coopérations, la négociation de contrats et le développement à l’international.



Mon expérience chez PSA couvre la stratégie, les relations extérieures, avec une forte dimension internationale acquise lors de projets d’implantation (Russie, Inde) et dans les coopérations avec d’autres grands constructeurs mondiaux comme General Motors, BMW ou Mitsubishi. Je suis familier du management dans les organisations matricielles complexes.



J’ai aussi mené des activités techniques d’ingénieur en architecture automobile et ai acquis au total une compétence généraliste des métiers de l’automobile (y compris produit, marketing, commerce, planification, qualité, production, finances) et des méthodologies utilisées (Ingénierie Système, Gestion des Risques…)



J’ai débuté ma carrière comme doctorant menant des projets de recherche industrielle.





Mes compétences :

Qualité

Stratégie d'entreprise

Business development

Innovation

Négociation de contrat

Automobile

Coordination de projets

Conception mécanique

Développement de partenariats

Analyse stratégique

Développement international

R&D

Production

Conduite de projet