Laurent DUMONTET

En charge du business Development de la BU Réseaux & Services de SOFRECOM, groupe Orange.



Principales offres de conseil et solution à haute valeur ajoutée: Network transformation, vendor management assistance, customer experience management, IP TV, digital content everywhere, mobile services, capacity building, Orange Alliance program...



Les offres R&S s'adressent aux opérateurs de télécommunications internationaux ainsi qu'aux entreprises innovantes.



Mes compétences :

service desk

prince2

CRM

data center

service client

ITIL

gestion de projet

infrastructure IT

infogérance

conseil