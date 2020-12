Laurent FOURNIER

J'ai été pendant près de 25 ans dans le monde de la boulangerie industrielle et 2020 est l'année du renouveau. Jai décidé de donner un tournant à ma carrière professionnelle.



L'émergence du Covid 19 a changé profondément les méthodes de vente et de marketing des petites entreprises. Il les a obligées à faire un saut de géant dans le digital. Je veux faire partie de ces personnes qui aideront nos entreprises à se transformer pour en sortir plus grand.



Je me forme pour devenir chef de projet digital et d'ici mi 2021 avec OpenClassrooms qui est maintenant dans la liste des 50 plus grandes entreprises d'edTech au MONDE !

À côté des géants chinois (Yuanfudao), indiens (BYJU), américains (Coursera, Udemy, Masterclass).



Je serai prêt ! Mes forces sont déjà là !



Alors je vous donne rendez-vous d'ici très peu de temps.