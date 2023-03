Laurent GIBOIN

Maîtrise de l'accompagnement de Clients Grands Comptes (Veille technologique, compréhension du besoin client et de son business, connaissance du parc installé et de sa cohérence technique), certifié ITIL



Domaines de compétences

- Managériales : Leadership et esprit d'équipe, gestion de la crise, esprit d’analyse et de synthèse, perspicacité, autonomie décisionnelle, pilotage de contrats de services, optimisation de procédures, développement de centres de profits



- Relationnelles : Management éclairé, aisance de communication, diplomatie, écoute et empathie, force de conviction, assertivité, négociation, apporteur d’affaires



- Métiers : Service Delivery (Projet Clients), Service Desk, Système d’Information, Service Assurance, Supply Chain, Installateurs Privé, Méthode/Qualité



- Outils de Gestion : Siebel 7, Sage Adonix X3, Business Objects 6.5, SAP R/3 ECC 6.0



- Techniques : Services Data (VPN MPLS, xDSL, Accès Internet, Points à points LantoLan & SantoSan WDM, réseaux Radio WiFi/WiMAX/DECT/TETRA), Services Voix (Centrex, PABX, T2 TDM ToIP, Services 0800, SVI), Hébergement (infogérance dédiée/mutualisée, colocation, PRA, Cloud), Outils de Supervision (IBM NetView, Tivoli, HP OpenView, Netcool)



- Connaissance des Secteurs d’activité : Constructeurs automobile, Hébergeurs, Opérateurs télécom, Transport aérien, Oil & Gaz



Mes compétences :

Voix sur IP

Télécommunications

Management

Informatique

Gestion de projet

Communication

Service client

Management d'équipe

Contrôle budgétaire

Logiciel CRM

Stratégie d'entreprise