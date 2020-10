Laurent GUILLARD

Analyse des marchés B to B - Benchmarking - Définition des caractéristiques produits - Conduite de projet - Gestion de plans produits - Création des supports de promotion - Formation - Accompagnement commerciaux - Stratégie marketing - Analyse des ventes.



J’ai acquis une expertise marketing, de plus de 20 ans, dans deux entreprises industrielles.

Ma première expérience m’a permis d’obtenir une réelle efficience dans le second œuvre bâtiment. La distribution des produits s'effectuait au travers de 2 marques, par l'intermédiaire de différents réseaux de distribution: Vente directe, grossistes, installateurs partenaires et GSB.

Ensuite, j'ai exercé dans le domaine de la cuisine professionnelle, au sein d'une société qui fabrique du matériel de conservation pour les filiales commerciales du groupe principalement localisées en Europe de l'ouest.



La vie professionnelle est une succession de situations, qu'un individu abordera de façons différentes en fonction de son parcours.

J'apprécie particulièrement cette citation d'Henri BERGSON qui résume notre vie de manière concise.

"Pour un être conscient, exister consiste à changer, changer à se mûrir, se mûrir à se créer indéfiniment soi-même."

(L'Evolution créatrice)



Mes compétences :

Bâtiment

Chauffage

Climatisation

Climatisation pompe à chaleur

Cuisine

Cuisine professionnelle

EnR

Marketing

Moteur thermique

Pompe à chaleur

Second oeuvre

Second oeuvre bâtiment

Serrurerie