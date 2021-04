Laurent KERGOURLAY

Ecrire un édito pertinent pour un magazine, promouvoir un événement ponctuel, animer de manière cohérente et dynamique un site internet, réaliser un reportage photo et vidéo ou encore gérer de façon intelligente les réseaux sociaux ne s’improvisent pas. Diplômé d'une maîtrise en communication et d'un BTS informatique et gestion, j'ai acquis plus de dix années d'expérience dans la communication. Principalement dans la région rennaise. Agé de 36 ans et fort de ce vécu, je souhaiterai mettre à profit mes compétences pour des missions à court, moyen ou long terme. N'hésitez pas à me contacter !

A bientôt





Mes compétences :

Informatique

Montage vidéo

Photographie

Stratégie de communication

Ecriture

Web

Rédaction web

Adobe Photoshop