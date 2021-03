Laurent LANSADE

Toutes oppotunités méritent réflexion!!



Après avoir contribué à l’implantation et l’inauguration du magasin Surcouf à Mérignac, j’ai eu la responsabilité de plusieurs stands dont les PC de bureau et portables.



Les missions qui m’ont été confiées, touchaient aussi bien la gestion client, le conseil, la vente additionnelle, assurer les promotions , l’analyse et le développement des ventes, la formation et la veille technologique.



Mon expérience dans les énergies renouvelables m’a permis de développer mes aptitudes à l’écoute active, à l’organisation et l’animation commerciale, au suivi des dossiers clients, au marketing local, à la prospection et à la présence sur un secteur donné.



Ma dernière expérience commerciale en tant que responsable de secteur, m'a permis de développer fidéliser un portefeuille client, avec une certaine rigueur commerciale. L’organisation des tournées, la veille concurrentielle, le diagnostic client, sont d’autant de qualités maitrisées.



Après 13 ans dans le commerce, j'ai voulu me réorienter dans le social. L'opportunité d'entrer à la Caisse d'allocation familiale s'est offerte et l'ai saisi sans réfléchir.

Aujourd'hui, j'accompagne, j'oriente, j'informe les allocataires dans leurs démarches.



Mes compétences :

Vente

Négociation

B2B

Développement commercial

Communication

Formation

Analyse client

Organisation du travail

Conseil

Accueil physique et téléphonique