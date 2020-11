Laurent MINELLI

Un esprit commerçant et une personnalité gagnante.



Avec une expérience de 19 ans au service du client, je suis passé par différents postes. Après une expérience de vendeur en éléctroménager hifi-vidéo, j'ai évolué vers le métier d'encadrant en tant que Chef des Ventes (Directeur Adjoint) pendant plusieurs années et en tant que Responsable Univers maison.



Durant ces années j'ai acquis les qualités et responsabilités nécessaires au sein de différentes équipe de direction dans plusieurs magasins.



Aujourd'hui, en tant qu'animateur des ventes ( responsable des ventes ) chez THIRIET je continue à mettre le client au centre de mes priorités dans une entreprise avec de fortes valeurs.



Mes compétences :

Management

Coaching

Vente

Organisation du travail

Merchandising

Service client

Gestion de la relation client

Suivi commercial et administratif

Recrutement