Laurent MOULET

Préventeur et formateur IPRP au sein de PREV'ACTEUR, spécialisée dans le domaine de la prévention des risques professionnels et en QVT référencée Datadock.

Consultant évaluateur Santé et Qualité de Vie au Travail.

Mon métier : Conseil | Audit | Accompagnement démarche S-QVT et RSE. diagnostic RPS, évaluation pénibilité au travail et DU | Mission de Référent sécurité à temps partiel | Formation : Référent sécurité - Management de la sécurité - QVT - Diversité - RPS - Acteur PRAP IBC et SST- GQS - Sécurité incendie - Membres CSE-CSSCT



Mes compétences :

Audit

Conseil

Évaluation des risques

Prévention des risques

IPRP

Risques professionnels

Formation

Qualité de vie au travail