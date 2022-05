Lauriane BÉNARD

Diplômée d’une licence, Science du Travail et de la Société Mention Ressources Humaines, je souhaite utiliser mes compétences dans le domaine des Ressources Humaines.



Grace à quatre années d'expériences

professionnelles dans le domaine RH, j'ai appris à assurer les différentes missions d’une Assistante en Ressources Humaines. J’ai découvert et assimilé la gestion des compétences, le suivi de la paie, le recrutement et la gestion administrative du personnel. J’ai su développer un réseau professionnel permettant de recruter des profils spécifiques dans le bassin d’emploi.



Ma passion pour les Ressources Humaines et mon dynamisme me permet d’évoluer dans plusieurs domaines. Par exemple, la gestion et le suivi du Handicap en entreprise, l’animation de diverses formations sécurité ou d'accompagnement de projet professionnel, la gestion d’un projet de mise en place d’une journée d’intégration des nouveaux embauchés.



Mes compétences :

Recrutement

Gestion de projet

Communication RH

Gestion RH

Gestion et suivi du Handicap en entreprise

SAP / ANAEL / Liv'RH / HOROQUARTZ

DEES Management

Pixid