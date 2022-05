Mon cursus et mes différents stages m'ont amené à m'orienter vers les techniques de laboratoire et l'aspect recherche et développement que se soit dans le végétal ou l'agroalimentaire.



Mes compétences :

Biologie moléculaire

Microbiologie

Biologie cellulaire

Biotechnologies

Virology

LIMS

Microscope

R&D

Adobe Photoshop

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word