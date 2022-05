Lauriane JOURDAN

Mes compétences :

- Management d'équipe de proximité et à distance, management transversal (Employés, agents de maîtrise, cadres, sous-traitants)

- Fidélisation clients

- Gestion budgétaire

- Suivi du respect des procès

- Pilotage QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement)



Mes atouts :

- Actions commerciales sur de la fidélisation et du développement de parc existant

- Réponses aux Appels d'Offres

- Gestion de projet à travers des ouvertures de centres de profits et le renouvellement des offres (Montage des modèles économiques et structuration des organisations)

- Benchmarking



Mes compétences :

Fidélisation

Gestion

Esprit de service

Management

Plannification

Polyvalence

Dynamisme

Développement des compétences

Benchmarking

Déploiement des offres

Gestion de projet

Restauration collective