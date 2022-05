Ma fiche d'identité doublée de mon projet professionnel:



Ce que je peux vous apporter en matière de compétences :

- Langues : Niveau C1 en Anglais (TOEIC: 930) et Espagnol et de bonnes notions de portugais.

- Gestion de projets : De la création jusqu'à l'aboutissement d'un projet en passant par la coordination au sein des entités étrangères.

- Stratégie: Compréhension des enjeux d'aujourd'hui (financiers et digitaux) afin d'orienter les décisions du management.

- Intelligence Economique: Veille, tri et analyse de l'information sur les différents marchés sectoriels, concurrentiels, géographiques, etc.

- Communication : Organisation de réunions et conférences ; Création de newsletters et communiqués.



Ce que je suis: enthousiaste, mobile, structurée et passionnée par l'Amérique du Sud et l'Argentine.



Double diplômée dont école de commerce (BAC+5) - Dernière expérience significative: 2 ans milieu bancaire



Si une entreprise ou institution nationale souhaite se développer à l'international et se reconnait dans mon profil, alors contactons-nous!



http://www.doyoubuzz.com/lauriane-mouly_1



Mes compétences :

Amérique latine

Intelligence économique

Stratégie d'entreprise

Stratégie digitale

Développement international

Développement économique

Gestion de projet

Communication

Argentine