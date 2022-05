Lauriane RIVERET

QUI SOMMES NOUS ?

RETHIC un cabinet spécialisé dans le recrutement de MANAGERS de PROJETS.



Je suis en charge du pôle AGRO-ALIMENTAIRE notamment pour les postes suivants :



- Auditeur - Assistant Qualité

- Technicien Préleveur

- Biohygiéniste

- Inspecteur RAS



Tous nos postes IAA, sont visibles sur ce lien

http://www.rethic.fr/nous-recrutons/energie-environnement/



RETHIC, c'est le recrutement dans un cadre éthique, avec:



- des engagements Candidat & Client

- des convictions,

- une approche pro active

- le suivi d'évolution de carrière des candidats

- un positionnement ciblé et sectoriel....(suite sur le site)



NOS CONVICTIONS



La vie professionnelle n'est pas un long fleuve tranquille...

Nous envisageons la vie professionnelle comme une succession de cycles différents et non pas comme une continuité sans rupture...



Nous sommes convaincus de la valeur et du potentiel d'évolution de chaque individu...



A partir de ces constats, nous avons mis en place :



- UNE APPROCHE CANDIDAT PRO ACTIVE

- LE SUIVI D'ÉVOLUTION DE CARRIÈRE

(suite sur le site)



NOTRE DÉMARCHE ÉTHIQUE



RETHIC, c'est le recrutement dans le cadre d'une démarche éthique : c'est une démarche humaine ou nous nous fixons et appliquons des règles de fonctionnement dans le cadre de notre activité de conseil en recrutement - avec des engagements Clients / Candidats (visibles sur le site)...(suite sur le site)



Notre ambition est d’agir envers les autres comme nous voudrions qu’ils agissent envers nous, c'est-à-dire dans le respect des personnes ...(suite sur le site)



CLIENTS / CANDIDATS



Notre valeur ajoutée, notre crédibilité, tiennent à notre spécialisation dans les secteurs et métiers dont nous sommes issus (sociétés de conseils, SSII, B to B, industrie).



Notre spécialisation sectorielle nous permet d'effectuer régulièrement des missions de recrutements pour nos clients et nous attirons un flux important de candidats qui se font connaître.



Nous avons donc une bonne compréhension des exigences de nos clients, ainsi qu'une bonne connaissance des candidats à l'écoute de nouvelles opportunités.



Nous pouvons ainsi conduire nos missions de recrutement avec réactivité