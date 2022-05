L'écriture est au coeur de mon activité professionnelle par le biais de l'audiodescription et de la rédaction de contenus print et digitaux.



Je suis également scénariste pour la télévision et le cinéma et adhérente de l'association Séquences7 (http://info.sequences7.fr/ ).







Mes compétences :

Rédaction web

Community management

Relations Presse

Communication