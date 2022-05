Lauriane SOLLELIS

Actuellement en poste d'ingénieur d'étude en biochimie dans le domaine de la parasitologie, je travaille sur les voies de synthèse des phospholipides chez Plasmodium falciparum.





Bio. Moléculaire : Purification d’ADN et d’ARN et analyse par électrophorèse Capillaire (Bioanalyzer 2100 Agilent), design d’amorces, clonage (système TOPO et classique), PCR, synthèse de cDNA, qPCR : sondes Taqman et SYBR Green (LightCycler480 Roche).



Biochimie: Production et purification de protéines recombinantes en bactéries et cellules de mammifères. Fusion GST, polyhistidine, halotag. Extraction, séparation et analyse des protéines (chromatographie affinité, ultracentrifugation, dosage BCA, SDS PAGE, Western-blot). Test d’activité enzymatique. Extraction de phospholipides, chromatographie sur couche mince.



Culture cellulaire : Culture de P. falciparum agent du paludisme dans des globules rouges humain, de cellules de mammifères et de vitroplants. Maintien des cultures continues, cryopréservation, cultures en masse, synchronisation (P. falciparum), transfection transitoire et stable. Test isotopique de prolifération.



Biosécurité : Manipulation de pathogènes de type III, travail en confinement L2 et L3. Manipulation de la radioactivité 14C.



Robotique : Robot de pipetage JANUS (Perkin Elmer), Robot extracteur d’ADN (BioRobot M48).

Microscopie : Microscopie optique classique, epifluorescence (Zeiss Axiovert, Axioimager avec Apotome).

Cytométrie : FACS Canto, FACS Aria.



Exp. animale: Modèle souris Injections intra-péritonéales, intra-veineuse, administration par voie orale, prélèvements sanguins, euthanasie.



Maitrise logiciels : Microsoft office, GraphPad Prism, Axiovision (Microscopie), Diva (cytometrie), LightCycler®480 SW 1.5 (qPCR).



Bioinformatique : Manipulation de séquences (SerialCloner2.1), Création d’amorces (LDPDS2 Roche, Primer3Plus), utilisation des bases de données (BLAST, PlasmoDB…), Alignements (ClustalW).



Langues : Anglais courant / notions d’espagnol.





