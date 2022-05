Laurie BAESEN

Je viens d'obtenir ma licence Management des Organisations option Collaborateur Social et Paie à l'IUT de Lille 1 en contrat de professionnalisation.

J'ai un BTS technico commercial obtenu en 2010 et un DUT GEA en année spéciale (1an) option Finance comptabilité obtenu en 2011.

J'ai fait un bac STAV (Sciences Technologiques de l'Agronomie et du vivant) obtenu en 2008.

J'ai réalisé des petits boulots dans l'Agricole pendant de petites vacances scolaires mais aussi pendant de grandes vacances.

J'ai réalisé mon contrat de professionnalisation au sein du cabinet OPTIMA CONSEILS à Douai. Ce contrat s'est terminé le 06/07/2012. Actuellement, je travaille dans l'exploitation agricole familiale (juillet/août). Je suis à la recherche d'un emploi pour fin août, début septembre en tant que gestionnaire de paie.



Mes compétences :

consciencieuse

dynamique

Paie

polyvalente

Sérieuse