Laurie CAIGNAERT

Mon état d'esprit : ouvert, positif, convivialité

Sens aiguisé : des initiatives, du développement et de la prise de décision

Mon leitmotiv : Leadership, culture de la performance et du challenge



Après une expérience réussie en tant que commerciale dans le 30-34 dans la vente de solutions techniques pour le stockage, le transport et le traitement des déchets industriels dangereux, je suis devenue Chef de marché Industries pour la région LR, PACA, et une partie du Rhône-Alpes. J'assure le relais entre la Direction commerciale nationale et la force commerciale locale, je forme les nouveaux arrivants et accompagne les commerciaux dans leur métier du quotidien. Je participe à l'élaboration et au suivi des objectifs quantitatifs et qualitatifs.



Force de proposition et de conseil, je sais allier les solutions techniques aux techniques de vente performantes, communiquer et animer ces valeurs au sein d'une équipe. Mes interlocuteurs : tout site industriel, PME-PMI, artisans et particuliers, collectivités territoriales, administrations du secteur de la recherche, de la santé et de l'enseignement.



A l'affût de nouveaux challenges au service de l'Environnement, je suis un véritable atout pour une entreprise !





Mes compétences :

Conseil

Communication

Management

Développement commercial

Vente

Contract Management

Waste Management

ISO 14001 Standard

ISO 900X Standard

Environmental Audits

Internet

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint