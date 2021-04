Julien OTT

De formation scientifique (Maitrise de Biochimie) et fort d'une expérience professionnelle dans le domaine de la Santé , dans la Valorisation Matière des Déchets Industriels Dangereux, dans le SERVICE (SAV) industriel et en Transformation de Matières Plastiques, riche en évolution en terme de responsabilités et de fonctions, je suis en recherche d'un poste de direction d une agence/business unit.



D'un profil plutôt vente et marketing conféré par mes différentes attributions, j'ai élargi mon champ d'action par une dimension opérationnelle (Gestion BU puis Gestion d'un site industriel) et une formation continue diplômante en Master II Gestion de PME.



Cette polyvalence offre aux entrepreneurs la possibilité de s'appuyer sur un homme de tempéramment et de confiance dans le cadre du développement de leur structure, se tenant en veille sur les évolutions nécessaire pour la réalisation d'intervention à la Faculté de Droit (Tours).



Je suis à meme d investir dans un projet.



Mes compétences :

Développement commercial

Industrie

Formation

Gestion budgétaire

Direction commerciale

Management opérationnel

Marketing opérationnel

Biochimie

Business Unit Management

Management commercial

Administration des ventes

Contrôle de gestion

Logiciel CRM

SAP

Recrutement cadres

CRM