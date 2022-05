Laurie LEMAIRE

Diplômée d'un master en traduction & interculturalité, j'exerce à/depuis Berlin, où je réside. Traduisant de l'allemand au français, j'ai une expérience de plusieurs années dans les domaines littéraire (romans, poésie, journaux de voyage) et technique (e-commerce: design & mobilier d'intérieur, prêt-à-porter & chaussures, jeux & jouets, appareils électroniques, automobile, jeux vidéo, matériel de sport, livres & matériel éducatif, bricolage/jardinage etc.).



Je suis également rédactrice en français, spécialisée en marketing (textes SEO, newsletters etc.), communication (clientèle, presse) et conseils d'achat/organisation d'évènements ainsi que correctrice (relecture et amélioration de textes, mémoires etc).



Je recherche un poste à mi-temps à Berlin à partir de septembre 2015, qui ait trait aux milieux interculturel, artistique, politique franco-allemand.



N'hésitez pas à me contacter !



Laurie







Mes compétences :

Europe

Marketing online

Français

Franco allemand

Correctrice

Allemand/Deutsch

Poésie Littérature

Interprétation en consécutive

Traduction technique