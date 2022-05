Laurie MANI

Je possède plus de 4 ans d'expérience dans les ressources humaines en agence de placement, où j'exerce les missions suivantes:

- Relation étroite avec les services RH ou les responsables en charge du recrutement

- Analyse des besoins

- Recrutement

- Fidélisation des clients

- Sélection et identification des candidats (gestion des annonces, sélections des candidats et entretiens d'embauches, notes de synthèse).

Mobile professionnel : 00.336.14.27.28.62



De nature dynamique, persévérante et rigoureuse.

Attentive et aimant le travail en équipe, je suis solidaire des autres et tenace.



Mes compétences :

Autonome et persévérant

Rigoureuse et capacité d'adaptation

Discrétion et ponctualité

Ressources humaines

Ponctuelle

Sociable

Esprit d'équipe

Dynamique