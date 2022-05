Laurie POINTEAU

Un parcours atypique, mais riche d'expériences diverses, pour un profil complet pour mener à bien les développements de produits cosmétiques :

- des débuts en tant que formulatrice en cosmétique pour me constituer un bagage technique (prise de conscience des contraintes de formulation...),

- puis des expériences en veille et règlementation, pour compléter mes connaissances règlementaires (MP et PF) et ma technique de prospective,

- mais aussi de la gestion de projets pour voir des développements dans leur globalité et collaborer avec d'autres services,

- enfin des expériences sur les études cliniques pour définir et soutenir les allégations produits.



Mes compétences :

Cosmétique

Formulation

Parfum

Chimie

Veille