Bonjour,

Je me présentes Je m'appelle Laurie, je suis actuellement en licence professionnelle métiers de l'information option gestion de ressources documentaire, veille, rédaction et médiation spécialisées à l'IUT de l'Université Paul Sabatier. L' appellation des métiers de la documentation s'est vu évoluer avec l'arrivée des nouvelles technologies et la révolution que cela a pu créer dans le monde de la gestion de l'information.

Je suis d'un naturel souriant et active dans mon travail. Les défis sont pour moi une motivation, la création est une machine que je révises tous les jours dans mes études.

N'hésitez pas à rentrer en contact avec moi, je suis curieuse d'apprendre et d'échanger avec des professionnels qui sauront j'en suis sûr me faire progresser.



N'hésitez pas à me contacter par émail : laurie.pons@outlook.com



Mes compétences :

Microsoft Excel 2010

Microsoft Word 2010

Freemind

Microsoft PowerPoint

Microsoft Publisher

Moteurs de recherche web

Réseaux sociaux

Wordpress

Logiciel documentaire

Netvibes

Adobe Premiere

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Recherche documentaire

Documentation

Documentation technique

Veille documentaire

Veille stratégique

Stratégie digitale

Stratégie de communication

Médiation

Intelligence économique

Médias