Laurie THIEC

Actuellement à la recherche d'un emploi de contrôleur de gestion en alternance, je souhaite par la présente vous soumettre ma candidature.



Diplômée d’un Master de l’Ecole Supérieure Internationale de Savignac, je suis admise à l’INSEEC de Bordeaux afin d’effectuer un mastère en deuxième année, spécialisé en audit et contrôle de gestion, en alternance début Mars 2016.



Cette démarche s’inscrit dans la suite logique de mon projet professionnel, afin de pouvoir approfondir mes connaissances en contrôle de gestion et me diriger vers une carrière d’audit et contrôle de gestion dans l’hôtellerie-restauration. Au cours de mes études supérieures, j’ai eu l’occasion de bénéficier d’un cursus fondé sur le management hôtelier. Lors de ces 5 années, j’ai pu acquérir des savoir-faire propres au secteur de l’hôtellerie grâce à plusieurs expériences professionnelles à l’international. J'ai ainsi été initiée aux différentes techniques de management. J’ai en effet approfondi des connaissances en gestion financière et particulièrement en contrôle de gestion spécialisée en hôtellerie, à travers différents projets et expériences professionnelles, ce qui a orienté mon projet professionnel vers ce domaine.



J’ai choisi cette formation en alternance, sur une durée de 12 mois, car elle représente une opportunité de me former dans une entreprise, de mettre à profit mes connaissances et d’acquérir les savoirs nécessaires correspondant à mon futur métier, mais également de développer mon expérience professionnelle. Ma nature rigoureuse, ma flexibilité et mon dynamisme sont des atouts qui me permettront de réussir à ce poste.



En vous remerciant de l’intérêt que vous voudrez bien porter à ma candidature et restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.



Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.





Mes compétences :

Restaurants

Microsoft Excel

budgets

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Office

Microsoft Access

Audit

Apple Mac