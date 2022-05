Laurie WORMSER

Durant mes fonction de Clerc assermenté, au sein d'une étude d'huissiers de justice,durant presque 3 années, j'ai travaillé en étroite collaboration avec les magistrats et les avocats du Tribunal de Grande Instance de Rouen, mais également avec des acteurs sociaux, des entreprises et des particuliers. Puis, durant mes fonctions de juriste d'entreprise ( entreprise nationale), j'ai travaillé sur la mise en place des procédures de recouvrement et géré le contentieux clients (amiable et judiciaire), en étroite collaboration avec les huissiers de justice et les avocats du territoire français.



