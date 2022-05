Laurine BLANCHARD

Docteur de l'Ecole Centrale de Lyon, j'ai pu acquérir tout au long de mon parcours les compétences d'un microbiologiste par l'acquisition de connaissances sur les bactéries et virus pathogènes ou saprophytes du sol et de l'eau, leur capacité à résister aux antibiotiques, aux métaux lourds et à la foudre, plus globalement leur possibilité d'adaptation et d'évolution et l'application de leurs capacités évolutives dans le but de dépolluer l'environnement. Je suis à même de gérer plusieurs projets impliquant des intervenants de différentes disciplines, d'échanger, former, manager et développer des collaborations.

J'ai également donné des TD/TP à des étudiants de L1 à M2 de l'Université Lyon 1 ce qui m'a permis de développer patience, pédagogie et capacité à transmettre mon savoir.

Je suis aussi impliquée dans des causes humanitaires depuis 2009 pour le développement de laboratoire d'analyses dans les pays en développement avec l'association Biologie Sans Frontières (BSF).



J'ai souhaité me réorienter en humanitaire à la suite de mon doctorat afin d'apporter plus d'utilité, de concret à ma carrière. J'ai fait une formation sur les techniques de laboratoire à l'Association Médicale Missionnaire puis j'ai été recrutée chez Médecins Sans Frontières en tant que biologiste.

J'ai reçu une formation technique et managériale aux fonctions de responsable de laboratoire au Mali dans un laboratoire pluridisciplinaire d'un hôpital pédiatrique puis j'ai participé à la mise en place d'un laboratoire d'hôpital pédiatrique comportant une banque de sang au Liberia, en contexte Ebola. Ensuite, je suis partie en tant que superviseur du département de bactériologie au Mali mais j'ai été rapatriée pour raisons médicales.



Je poursuis mon engagement bénévole avec BSF en me chargeant actuellement d'une partie de leur communication. J'ai obtenu ma RQTH en janvier et suis à la recherche d'un travail dans le développement d'outils diagnostiques en microbiologie dans la région lyonnaise.



Mes compétences :

Recherche bibliographique ou Internet

Recherche scientifique

Bioremédiation

Publication et rédaction de rapports

Bactériologie

Electrique - Foudre

Microbiologie des nuages

Bio-informatique

Microbiologie environnementale

Colloques et Symposiums

Gestion de projet

Microbiologie du sol

Santé

Génomique et phylogénie

Biologie moléculaire

Biochimie

Hématologie

Sérologie

Parasitologie