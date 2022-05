Après avoir fait mes deux ans de classe préparatoire, j'ai intégré VetAgro Sup à Clermont-Ferrand (anciennement ENITAC) qui est une école formant des ingénieurs en agronomie.

Je me suis spécialisée dans l'agroalimentaire en intégrant l'otpion ALIME (Aliment Innivation et Management d'Entreprise). Mon parcours pro ci-dessous.