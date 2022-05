Laurine LAGORCE

Bonjour à tous,

Je viens de finir un bilan de compétences en vue d'une re-orientation professionnelle.

Ce qu'il en ressort est que je pourrais me lancer dans une carrière RH.

Avant de regarder les formations que je pourrais faire, j'aimerais rencontrer des professionnels qui seraient prêts à me parler de leur métier.

Et c'est là que vous entrez en jeu....si vous êtes directeur ou responsable RH, pourriez vous me contacter ?



Merci d'avance