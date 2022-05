Laurine MAILLE

Certifications :

2012 :

CCNA

Infoblox CIST, CICA et CICE



Réseau :

WAN, MAN, LAN

Protocole de Routage : RIP, OSPF, BGP

Cisco (6500, Nexus, Catalyst)

Avaya / Nortel (Passport 8600, Baystack 470 & 55xx)

Radware / Alteon (AS2424)



Sécurité :

Firewall Nokia Checkpoint (R65, R70, R71), CISCO (PIX, ASA, FWSM)

Reverse-proxy Zeus Traffic Manager, DenyAll, F5 (Série BigIP).

Proxy SG Bluecoat.

VPN IPSec (Cisco 3020), SSL (Juniper SA6000)



Outils

Switching & Routing : Cisco, Nortel / Avaya.

Load-balancing : F5 (BigIP / LTM), Radware (Alteon).

Proxy / RP : Zeus Traffic Manager, DenyAll.

Firewalling : Cisco (PIX / ASA / FWSM), Nokia Checkpoint NGX.

VPN : IPSec (Cisco), SSL (Juniper).





Outils :

DNS : Infoblox, Virtual QIP.

Monitoring / métrologie : CACTI, Nagios, Zabbix

Modélisation de réseau et analyse sécurité : Skybox.



Systèmes :

Windows

Linux



Développement

Web : Java EE, PHP, ActionScript / Flash / Flex, XML, Javascript, HTML, CSS, MySQL.

Script : PERL, shell.



Langues

Français : langue maternelle.

Anglais : quasi-bilingue.

2009 : 3 mois en milieu professionnel à Atlanta (USA).

2003 : Certificate in Advanced English (CAE), délivré par l'Université de Cambridge

Italien : bon niveau.

2007-2008 : 6 mois d'études à Politecnico di Milano (Italie). Cours en italien et anglais.



Mes compétences :

Sécurité

Ingénierie

Réseau