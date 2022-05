Laurine VANCRAEYNEST

Depuis janvier 2005: Conseiller au sein du service bâtiment-environnement d'ELC3(contrôle laitier de Picardie); mission: conseil auprès des éleveurs en ce qui concerne la mise aux normes (dexel, prédiag), la création ou l'aménagement des bâtiments d'élevages et de stockages, les aides et subventions éventuelles, réalisation des demandes de permis de construire; dérogation ICPE, cahier et plan d'épandage; plan de fumure prévisionnel



décembre 2004: contrat d'un mois à l'Inspection du Travail Et de la Protection Sociale en Agriculture (ITEPSA)



septembre 2003 - octobre 2004: Licence Professionnelle d'Agronomie, Agriculture et de Développement Durable (fac de sciences d'Amiens - Lycée du Paraclet) réalisée en apprentissage chez NORIAP (Longueau), mise en place et gestion d'un programme de fertilisation raisonnée: EPICLES (en collaboration avec les agents technico-commerciaux et les responsables fertilisations)mémoire de fin d'étude sur ce thème et second sujet sur les reliquats azotés.



2001-2003: BTSA Productions Animales - Institut de Genech (59)

stages: élevage porcin (2 semaines); production laitière (2semaines); environnement (2 semaines) avec rédaction de rapports; stage professionnelle à l'Association des Eleveurs Picards (étude sur l'utilisation de l'Insémination Artificielle en race charolaise pour le département de la Somme; référencement, chartes des bonnes pratiques)





2000-2001: 1ère année de DUT Génie Biologique - IUT d'Amiens



1999-2000: Baccalauréat Scientifique, spécialité Sciences et Vie de la Terre - Lycée de l'Authie Doullens



1998-1999: 1ère Scientifique - Lycée de l'Authie Doullens



1997-1998: seconde générale - Lycée de l'Authie Doullens



Mes compétences :

Conseil

Agronomie

Agriculture

Environnement

Agriculture polyculture élevage

Services

Supercad

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad