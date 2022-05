Lauro PHILIPPE

Visiter l’atelier Philippe Lauro Créations

c’est pénétrer dans un univers magique ou des

feuilles, des graines et des fleurs sont revêtues d’or

ou d’argent pour devenir des bijoux fantaisie

d’exception.

Cette sublime métamorphose résulte d’un très long et

délicat processus, suivant un savoir-faire confidentiel

acquis au fil des ans, où la technique se mêle à l’art.

Une alchimie qui demande des trésors de patience,

de délicatesse et de créativité.

Nous vous offrons de découvrir toute la richesse de

cette nature sublimée par la main de l’homme. Ne

manquez pas cette visite de nos ateliers vous en

sortirez émerveillés.

«La nature me fait don de sa Beauté,

je lui fais don d’Eternité.»





Mes compétences :

eCommerce