Laury FRANCIETTE

Groupe Leader, représente un réseau de 130 agences en France. Notre agence située à Paris 2, en plein cœur de Paris , est spécialisée dans les métiers du Tertiaire.



En tant que Chargée d'affaires , mon poste comporte plusieurs volets.



Recrutement:

- Sourcing

-Sélection téléphonique des candidats

-Entretiens individuels et collectifs

-Evaluation des candidats par des tests adaptés au profil et au poste recherché

- Rédaction de synthèse pour chaque candidats présentés

-Prise de référence pour chaque candidats présentés



Commercial :

-Développement du portefeuille de client de l.agence.

-Prospection téléphonique

-Fidélisation des clients

-Prise de rendez vous chez les prospects et les clients

-Elaboration des propositions commerciales et négociation des conditions tarifaires



Administratif:

-Contrats , DUE , visite médicale, acomptes

-Intégration des intérimaires et des clients dans le logiciel de gestion

EVOLIA

-Suivi des relevés d'heures



Gestion:

-Reporting hebdomadaire de l'activité de l.agence

-Contrôle hebdomadaire des éléments de paie et de facturation

-Gestion des réclamations ( factures; avoirs; ...)



Formation et Management de trois collaborateurs



Mes compétences :

Recrutement ( selection telephonique et physique )

commercial ( prospection, rdv clients, fidelisatio

Administration du personnel ( contrats, DUE, Visit

Gestion ( reporting, syntheses, reclamations)