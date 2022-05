Laury GARCIA

Suite à l’obtention de mon DUT Chimie (option Chimie) en 2012, j'ai intégré la faculté des sciences de Montpellier afin d’effectuer une Licence 3 puis un Master Chimie- Cosmétique.

Il s’agit plus précisément du master chimie ICAP (Ingénierie des Cosmétiques, Arômes et Parfums) en parcours Cosmétique que j'ai obtenu en 2015 .

Dans le cadre de ce Master, j'ai effectué deux stages :

- en 2014 (Master 1) , j'ai réalisé un stage de 5 mois au sein d’EVALIANCE, société spécialisée dans la transposition industrielle, la production et le conditionnement de produit cosmétique. Je suis intervenue notamment dans la transposition industrielle

- en 2015 (Master 2), j'ai réalisé un stage de 6 mois au sein d’ALDIVIA, société spécialisée dans les matières premières d'origine végétale. Mon but était de mettre au point et d'optimiser des formules cosmétiques selon le référentiel COSMOS.





Mes compétences :

SAP

Microsoft Office

Coptis