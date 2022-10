Lazzarelli CAROL

Avec une double compétence Ingénieur en Agro-alimentaire ENITIAA et en gestion Entreprise IAE, j'ai acquis une solide expérience professionnelle dans les domaines de la Qualité et de la Sécurité Alimentaire, et, dans ce domaine une grande connaissance des enjeux des organisations agro-alimentaires.



Mon goût de l'entreprenariat m'a permis de développer un service de consultants Qualité&Hygiène chez Nutrinov, avant de me mettre à mon compte ces dernières années. J'ai rejoint en 2008, DNV, une fondation norvégienne spécialisée en développement durable et l'environnement et internationalement reconnue, pour faire connaitre ses activités dans l'agroalimentaire en France.



Je suis qualifiée comme auditeur de certification sur plusieurs référentiels: ISO 9001, BRC, IFS,MSC CoC, ISO 22000 et FSSC 22000. J'ai beaucoup travaillé avec la Grande distribution pour l'évaluation des fournisseurs. En Recherche et développement, j'ai travaillé chez Adriant comme ingénieur R&D, et chez Nutrinov comme responsable Veille technologique. Des audits en Europe, une expatriation en Iran et mon poste actuel donnent une dimension internationale à mon parcours.



De tempérament volontaire et engagé, force de proposition, très orientée vers l’échange et le partage de savoir, je donne le meilleur de moi-même sur des projets d’envergure nécessitant une bonne maîtrise de enjeux, une évaluation des risques et une coordination d’ensemble des parties concernées.



Mes compétences :

BRC

Développement durable

Gestion de projet

Management

Qualité

Sécurité

Sécurité alimentaire