Le Metayer SEBASTIEN

Référent technique: en charge de la validation technique des offres commerciales, en lien avec commerciaux et chargés d’affaires, de l’accompagnement technique sur les dossiers, de l’étude de faisabilité des demandes spécifiques clients, et de la mise en œuvre de la politique de standardisation et d’optimisation industrielle. Responsable des projets de recherche et développement,

formation ingénieur en mécanique, diplomé de l'Ecole Centrale De Nantes

langues parlées : anglais, espagnol



Mes compétences :

Responsable projets

Ingénieur d'affaires

Conception

Lean manufacturing

Travail en mode projet

Solidworks

SAP

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Autocad

Direction technique

Chef de projet

gestion de projets techniques

management d'équipe

recherche et developpement

Solidworks - Autocad