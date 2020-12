Manageur, Développeur , Organisateur d'activités de Services en Etudes, Maintenance et Travaux dans l'Industrie Nucléaire. Patron autonome d'une BU crée en 2004 qui connait une croissance organique de 25 %/an et compte aujourd'hui 200 personnes pour un CA supérieur à 30 M€.



Mes compétences :

Commercial

Management

Industrie

Organisation

Maintenance

Services

Développement

Nucléaire

Ingénierie