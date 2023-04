Lefevre STÉPHANE

Avec bientôt 20 ans d'expérience au sein de l'univers des médias ( communication extérieure et digitale), j'ai créé en 2019 BESMILEY AFFICHAGE - partenaire local en communication sur Le Mans.



La genèse de ce projet s'est nourrie dans ma volonté d'entreprendre et de repositionner mon partenaire, l'annonceur au centre de la démarche MEDIAS COMMUNICATION.



Véritable spécialiste averti (réglementation locale et nationale , nouvelles technologie), j'ai à cœur, et à travers BESMILEY AFFICHAGE, de proposer ce qu'il se fait de mieux et LÉGAL comme supports et solutions de communication.



Car il ne faut jamais oublier qu'un "afficheur" se doit d'être un véritable acteur de la vie économique & sociale, et ce toujours en synergie avec les collectivités locales.



Mes compétences :

Microsoft Office

Gestion de projet

Recrutement

Direction commerciale