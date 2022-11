Leïla FORTE (BELARD)

Ingenieur génie civil et infrastucture, je me suis spécialisée dans l'architecture d'intérieur. J'ai 15 années d'expérience dans la conception et gestion technique de surfaces commerciales, hébergements, restauration, cuisines, bureaux, habitations.

J'ai pu concevoir, développer et dupliquer des Établissements recevant du public. Monter des opérations de travaux neuf ou Renovation, suivre des chantiers, faire respecter les normes de sécurité des ERP et incendie, gérer un parc immobilier et gérer les budgets.

Les secteurs dynamiques, innovants de la grande distribution, des start'up, de l'aménagement et de l'agencement d'intérieur, de l'architecture d'intérieur, de l'éco conception et éco-construction me passionnent.

Je suis organisée, rigoureuse, réactive, endurante et tenace. Je suis adaptable et fait preuve d'initiatives. Créative, innovante et audacieuse. J'ai le sens du client, du service et de la qualité.

Je suis donc à votre disposition pour tout échange et renforcer mon réseau professionnel.



Mes compétences :

Ingénierie

Maintenance

Créativité

Gestion de projet

Management

AutoCAD

Ecoute

Adaptabilité

Architecture d'intérieur

Réactivité

Esprit d'équipe

Innovation

suivi d'affaires

ERP KEYTOS

ERP NAVIBAT

Suivi de chantiers

Esprit d'initiative

Communication

Rigueur

budgets

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft Excel

Data Access Object

Audit

Design

Décoration

Aventure

Rassembler

Descriptif

Quantitatif

DCE

Estimatif

Adobe Photoshop CS5

Dossiers administratifs

Concilier

Gestion et suivi de maintenance

Avant projet

Normes incendie

Normes de sécurité des ERP

Conception d'aménagements

Coordination de travaux

Généreuse

Conception d'agencements

Intègre

Montage d'opération

Audacieuse

Innovante

Altruiste

Créative

Sens du service

Sens du client

Sens de la qualité

Energique

Tenace

Endurante

Determinee

Sketch up

Organisée