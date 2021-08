Léon HNEINE

Titulaire d'un doctorat en conception et validation des composants semi-conducteur bipolares de puissance à base de silicium et des modules en VHDL-AMS, spécialement dans le "Développement de bibliothèques modulaires de composants semi-conducteurs bipolaires de puissance en VHDL-AMS et VHDL" et d'une maîtrise en électronique effectué à l'Université Libanaise, Faculté des Science .



Actuellement, j'occupe un poste d'ingénieur de conception électronique/ingénieur d'application.

Mes différents compétences sont les suivants:

- Conception/Développement des modèles de composants électroniques à partir des data sheets

- Vérification et validation des modèles de composants par simulations sous différentes configurations.

- Saisie de Schémas électroniques des clients sous Zuken

- Assurer l'analyse du besoin client, gérer les exigences, créer les documentations spécifiques,

- Réalisation des analyses pires cas en fonctions des paramètres des circuits: tolérances, temperature, vieillissement, ...

- Élaboration de solutions complètes pour répondre aux problématiques spécifiques des clients



Mes compétences :

Électronique de puissance

Microélectronique

Électronique analogique

Électronqiue numérique

VHDL-AMS

VHDL

Conception et modélisation de processus

RS232

ARINC 429

CAN

LTspice

PSPICE

Électronique

C