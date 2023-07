Leslie-Anne AMPHOUX (MOGA)

Formatrice depuis plus de 15 ans, j'interviens dans divers domaines liés à la création et gestion d'entreprise. Je propose des formations en présenciel ou en distanciel à destination de personnes dans un cursus de formation ou porteuse d'un projet de création d'entreprise ou encore, à des centres de formations pour leurs apprenants et inscrits.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Gestion de projet

Comptabilité analytique

Gestion de patrimoine

Contrôle de gestion

Fiscalité

Gestion bancaire

Ressources humaines

Gestion

Conseil

Direction financière

Gestion immobilière

Management opérationnel

Organisation d'entreprise

Stratégie d'entreprise

Gestion de la relation client

Conseil commercial

Conseil aux entreprises