Bonjour à tous! je me nomme Lewis Mathurin, je suis ancien militaire et adepte des arts martiaux.

Je souhaiterais partager mes aptitudes avec tous ceux qui pense en avoir besoin.

Mes Salutations



Ps: Me solliciter pour plus d'information

letsjustdoit.together.com@outlook.fr



Mes compétences :

Diplômés de L'institut International de Coaching

BPJEBS AGFF

Consultante