Linda ALUARTASSI

Comment conter son parcours?! Une orientation, des choix, des étapes...ce que l'on a mit en place...

Association Tifacré* où "Les forts de mémoire": * en verlan, Créatif, en arabe,"Rappelle-toi"!



Créer en 2001 à Toulouse, pour venir en aide à "Un homme, une œuvre, un lieu", "Un bâtisseur hors du communs", "le Bleu-Bleu": un bar clandestin, un espace public, un lieu de vie sur les berges de la Garonne... j'ai fondé cette association afin d'Ester en Justice (l'affaire ayant pris un intérêt médiatique, un avocat a accepté de plaider notre affaire à titre gracieux.)



En 2004 création et lancement du "Café du Monde" à 1OOm du Capitole/Toulouse :

Une boutique "Art-tribal/Art-local", une galerie d'art "Figue de barbarie" et son salon de thé thématique "Japan-Oc", 120 m2 pour 4 pays visités par ans, un programme organisé de façon trimestriel avec un outil fort en mémoire, la CUISINE!

L'Art Culinaire plus rassembleur que le Sport!

Donnant naissances à des ateliers, des invitations, des contrats, des rapprochements culturels...ses derniers ont permis l'émergence de nouveaux projets tels que: la création d'entreprise, participation et contrat "liens et engagements", cohésion socioculturelle et artistique...nous souhaitons réitérer ce même projet dans le département du Var au vu des attentes de la population, au titre du concept de développement local soutenue par le projet Européen FEADER 2007-2013

Notre programme:

"Au centre des métiers, la préservation".

Il aura à s'organiser au travers de rencontres, de chantiers, de productions, qui traiterons de milles sujets aussi essentiel que, les outils, le genre, le réseau, les compétences, l'éthique, le rythme, les mécanismes, la nature...Rappelle-toi, le 15 juin 2010...



Nos projets pour les années a venir:

persuader sur la nécessité d'ouvrir des lieues que l'on pourrais nommer " Palais au Bon T",

et l'ouverture de notre Agence de diffusion et d'accompagnement socio-économique "d'une montagne à une autre"...



2012-2013:

"An Invitation to an Improvised Voyage"

Through Music, Visuel, Dance:

To Stand

To Fuse

To Perform



2014-2015:

"Mars In Live" Event's et progrès local.

-"le tour du monde en moins de 80 jours"?!

Création: un "Pass-sport"* for the "Ride Art"*!



Mes compétences :

Agent de développement local

Transmission

Production

Promotion