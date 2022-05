Linda ATTARI

De profil académique et entrepreneurial, chef de projet Excellence Opérationnelle en lean Six Sigma chez IBM et inventory Manager jusqu'en 2009, j'ai pu conduire des missions d'organisation et de performance de la Supply Chain.

J'ai été intégrée en transverse au département Qualité DOX - Design & Operational Excellence dans le cadre des actions de management des risques et qualité. J'ai pu passer ma certification en Lean Six Sigma chez IBM pour lequel j'ai mené un projet de niveau Black Belt.



Actuellement, je m'occupe de la direction du programme Master/MBA big data et marketing manager au sein de l'INSEEC Lyon.



La vocation du MSc Big Data & Manager Marketing est bien de fournir une expertise permettant de répondre à un déficit de compétences analytiques constaté par les professionnels. Cette expertise se centre sur 5 axes majeurs :



Comprendre les comportements du consommateur grâce à l’optimisation de l’expérience client induite par l’exploitation des données dites non structurées (photos, blogs, articles, commentaires).

Améliorer la prise de décision par l’analyse des données en ligne – le prédictif

Traiter, améliorer la qualité des données et savoir les valoriser

Conduire et piloter des projets Big Data

Préparer à de nouveaux usages "simples" permis par la géolocalisation, les terminaux mobiles.



Mes savoir-faire en tant que consultant couvrent l'organisation, l'optimisation industrielle et le déploiement de projets big data.



Compétences métiers:

Optimisation des organisations

Système de management

Audit processus

Conduite du changement





Compétences fonctionnelles:

Pilotage de projets de transformation

Mise en oeuvre de la démarche lean six sigma

Analyse des risques

Efficacité des fonctions supports



Mes compétences :

Conduite du changement

Ingénierie pédagogique

Lean 6 sigma

Audit et déploiement de projet big data

Business Transformation

Management de projet