Linda BEUSE-HEURTEBIZE

Après plusieurs années d'expériences professionnelles et soucieuse des problèmes liés à la sécurité dans l'entreprise (notamment la protection de vos données), j'ai souhaité développer mes compétences en cybersécurité.

Admise en mastère spécialisé à Télécom ParisTech, je vous sollicite pour mener ensemble vos projets en sécurité, en alliant vos stratégies à celles dispensées par l'école dans le souci constant de satisfaction et d’atteinte des objectifs.



Soyons plus fort ensemble !



Mes compétences :

ITIL Foundation V3

Administration réseaux

GNU/Linux

Gestion de projet

Administration système

Logiciel CRM

Virtualisation

Conduite du changement

Management d'équipe

Gestion du risque

Analyse des besoins

Méthode agile