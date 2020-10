Nabila KHOUDEIR (LOUGHSALA )

En tant que Senior IT Project Manager, j'ai une forte expérience au sein des DSI dans le domaine des infrastructures IT, de mise en conformité des Applications Métiers pour répondre aux besoins des clients en termes de Transformation et de modernisation des SI.

+ 10 années dans le pilotage et la coordination de projets complexes (certifiées ITIL V3 et PRINCE2),

+ 10 années dans le Service Delivery dans un contexte international .



Mes compétences :

PMP PRINCE2

ITIL V3

Gestion des contrats

Gestion de projets

Gestion de la performance et des compétences

Gestion de crise

Responsable service client