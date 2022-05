Linda BOUSSAA

En tant que professionnelle de l'organisation et de la gestion administrative, j'interviens en véritable support à la Direction.



Mon expertise métier et ma réactivité face à la gestion de situations diverses et souvent complexes font de moi une collaboratrice fiable et digne de confiance, sur laquelle la Direction peut compter et s'appuyer en toute circonstance.



Rigoureuse, parfaitement organisée et sachant gérer les priorités avec autonomie et méthode, je me fixe toujours pour objectif de mettre en œuvre tous les moyens et outils qui permettront d'organiser et d'assurer le suivi de l'activité afin de la rendre la plus efficiente possible.



Mes compétences :

Pack office

Anglais bilingue

Organisation d'évènements

Gestion administrative

Organisation du travail