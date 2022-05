Linda ECALLE

D'abord spécialisée dans l’accompagnement de projets artistiques participatifs depuis plus de 12 ans (diplômée en Master II de direction de projets culturels en Europe à Paris VIII), Linda a notamment collaboré, dans ce domaine, plus de 3 ans avec les Têtes de l’Art à Marseille (www.lestetesdelart.fr) en tant que chargée de développement culturel et responsable des projets européens.



Elle associe désormais ses premières amours à la création (installations, objets, décors, aménagements d'intérieur et extérieur) favorisant le réemploi de matériaux et l'intelligence collective.



Elle propose aujourd'hui, sous le nom de Kafoutch (www.facebook.com/kafoutch):

- Créations d’objets / décoration favorisant le réemploi

- Ateliers d’upcycling tous publics,

- Projets d’aménagements participatifs favorisant le réemploi

- Evénements upcycling (organisation, animation, scénographie)

- Formations de méthodologies en pensée créative



En 2011, elle troque un temps la Méditerranée contre la Tamise et les terrasses phocéennes contre les pub anglais. A Londres, elle travaille pour une agence de design et une agence de formation spécialisée dans la transmission de méthodologies en pensée créative.

Dans son quartier, Brixton, elle fait partie des membres fondateurs de The Remakery, une plateforme pour le développement de l’upcycling et anime des ateliers dans ce domaine.



De retour à Marseille en 2013, elle développe des initiatives mêlant créativité, innovation sociale et expérimentations collectives pour revaloriser nos déchets: ateliers de création, ballade urbaine sur l’upcycling, organisation de formation européenne en partenariat avec Tri Logik, ressourcerie marseillaise, ateliers de lutherie sauvage avec Design the Future Now, formation en pensée créative dans le cadre de l'option "Culture et travail social" qu'elle anime avec des étudiants de l’IRTS Pointe Rouge, co-conception et animation d'ateliers en pensée créative dans le cadre du projet de journalisme participatif "Et si?" porté par l'association la Tchatche et le journal le Ravi, projet d'aménagement participatif d'espaces communs dans des maisons relais d'Habitat et Humanisme...

Elle participe également à l’aménagement de «Yes we camp», camping créatif, culturel et écolo, à l’Estaque, dans le cadre de Marseille 2013 Off.

En 2015, elle est co-fondatrice de La Nouvelle Mine, 450 m2 dédiés à la création et au développement durable à Gréasque (ancien village minier) à 2 pas de Marseille, Aix-en-Provence et Aubagne.

http://smarturl.it/SoutenirNouvelleMine