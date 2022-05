Modis, acteur mondial du conseil en ingénierie, services numériques et sciences de la vie, est le partenaire des entreprises pour les accompagner dans leur trans-formation et leur recherche de performance.



Nous construisons l’avenir avec nos clients en créant des solutions sur mesure qui s’appuient sur nos talents, notre capacité d’innovation et notre agilité.



Nous développons les compétences et les carrières de nos collaborateurs au tra-vers de la diversité des projets proposés, d’une politique de formation soutenue et d’un accompagnement personnalisé.



Nous sommes convaincus que la connexion des talents, de la passion et de l’innovation nous permet d’aller ensemble vers l’excellence







Website :Array





Profils recherchés sur la région Rhône Alpes :



- Technicien support informatique f/h

- Technicien support fonctionnel f/h

- Technicien réseaux f/h

-Technicien d'exploitation f/h

- Ingénieur système et réseau f/h

- Ingénieur étude et développement f/h

- Ingénieur de production f/h

-Chef de projet f/h

- Analyste fonctionnel f/h





Voici nos offres :

http://www.modisfrance.fr/



Prenez contact avec moi pour connaitre toutes les opportunités :

linda.gherabba@modis.com